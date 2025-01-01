S.A. 10:20 Palestra via XX Settembre: via a secondo lotto Alla realizzazione in corso d’opera del campo da gioco di dimensioni idonee per il calcio a cinque, basket e pallavolo, e della copertura geodetica in pvc e acciaio, si aggiunge ora la realizzazione degli spogliatoi, ambulatorio, servizi igienici, deposito, percorsi pedonali esterni, completamento dell’impiantistica e fornitura delle attrezzature sportive



ALGHERO - L'obiettivo è quello di congiungere la conclusione del primo lotto dei lavori con l’inizio del secondo, per una continuità utile alla compressione dei tempi di consegna. Ad Alghero l’impianto polivalente coperto nell’area esterna della scuola media “Giovanni Paolo II” di via XX Settembre compie il secondo passo dopo l’avvio del lavori della prima parte del giugno scorso. Nei giorni scorsi la Giunta del sindaco Raimondo Cacciotto, su proposta dell’assessore alle Opere Pubbliche Francesco Marinaro e dell'assessore all'impiantistica sportiva Enrico Daga, ha approvato il Dip (Documento di Indirizzo alla Progettazione) per il secondo lotto dei lavori della palestra. Alla realizzazione in corso d’opera del campo da gioco di dimensioni idonee per il calcio a cinque, basket e pallavolo, e della copertura geodetica in pvc e acciaio, si aggiunge ora la realizzazione degli spogliatoi, ambulatorio, servizi igienici, deposito, percorsi pedonali esterni, completamento dell’impiantistica e fornitura delle attrezzature sportive.



La previsione di investimento è di 800 mila euro che si vanno ad aggiungere ai 525.879,41 euro investiti per il primo lotto, per un totale di oltre 1.325.000 euro. «È un'opera importante, avviata nella scorsa legislatura, che portiamo avanti con l’impegno che ci sta caratterizzando nel dare alla città un sistema di impiantistica sportiva all’altezza. Abbiamo tante opere da realizzare per dare allo sport cittadino tutta l’attenzione che merita» spiega Raimondo Cacciotto. La nuova palestra sarà predisposta per il calcio a cinque, per la pallacanestro e per la pallavolo tramite segnature di colori diversi per ogni sport e fornito delle relative attrezzature. Mentre la pallavolo sarà svolta a livello scolastico o quale attività “ludico-motoria-ricreativa”, per il calcio a cinque è previsto di ottemperare a tutte le norme di settore affinché possano esservi giocate gare del campionato nazionale; il campo avrà inoltre le caratteristiche per la pallacanestro e il basket in carrozzina. La tempistica prevede ora la fase dell’affidamento della progettazione esecutiva e la procedura di consegna dell’avvio dei lavori nel prossimo autunno.