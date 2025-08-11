Alguer.it
S.A. 13:58
Orina su auto della Polizia: fermato a Olbia
L´uomo, di origine tunisina, era già noto alle forze dell´ordine, già inottemperante all’ordine di abbandonare il territorio nazionale, è stato condotto presso il CPR di Macomer
Orina su auto della Polizia: fermato a Olbia

OLBIA - Nei giorni scorsi un cittadino tunisino si è reso protagonista di un increscioso episodio avvenuto nei pressi dell’area di parcheggio di un hotel ubicato nel centro cittadino. L’uomo con fare spavaldo, ha deciso di orinare su un’autovettura della Polizia di Stato, con colori di istituto, impegnata in attività di pattugliamento nel centro olbiese; non pago ha deciso di sostare sotto alcune telecamere e in segno di sfida, palesare il segno di vittoria con la mano. Poco dopo gli agenti Olbia lo hanno identificato e e fermato. L'uomo era già noto alle forze dell'ordine, già inottemperante all’ordine di abbandonare il territorio nazionale, è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria per vilipendio delle istituzioni costituzionali e delle Forze Armate e nella giornata odierna è stato condotto presso il CPR di Macomer, in attesa del perfezionamento dell’iter amministrativo finalizzato all’espulsione dal territorio nazionale.
11/8/2025
