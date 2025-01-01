S.A. 15:44 Ferragosto bollente in tutta l´Isola Il fine settimana di Ferragosto sarà caratterizzato da caldo afoso in tutta l´Isola, con punte di 40 gradi nelle zone interne, ma anche con qualche temporale estivo, atteso nelle ore pomeridiane



CAGLIARI - Allerta meteo per la giornata di oggi, fino alle ore 21 per rischio idrogeologico per temporali nelle zone dell'Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro. Il fine settimana di Ferragosto sarà caratterizzato da caldo afoso in tutta l'Isola, con punte di 40 gradi nelle zone interne, ma anche con qualche temporale estivo, atteso nelle ore pomeridiane, quando l'alta pressione che insiste sull'Isola sarà spezzata da infiltrazioni di aria fredda provenienti dal Nord Europa. Secondo gli esperti dell'Ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu, le temperature massime toccheranno in media i 37 gradi, le minime non supereranno i 20. I valori massimi previsti dall'Arpas interesseranno Barrali, con 41 gradi, Bolotana, Guasila, Orani e Borore con 40. Venti variabili moderati a carattere di brezza dai quadranti meridionali, mari calmi.