S.A. 12:58 La scrittrice Alice Basso a Ossi e Alghero La scrittrice Alice Basso, arriva in Sardegna per due appuntamenti con il Festival Dall´altra parte del mare: giovedì 21 sarà a Ossi e venerdì 22, sarà ad Alghero, ospite dello spazio all´aperto della libreria Cyrano



ALGHERO - Giovedì 21 e venerdì 22 agosto la scrittrice Alice Basso, arriva in Sardegna per due appuntamenti con il Festival Dall'altra parte del mare. Giovedì 21 sarà a Ossi (Ore 19,00 Biblioteca Comunale) per una serata allestita in collaborazione con la Comes (Cooperativa Mediateche Sarde) durante la quale incontrerà i lettori per presentare, in dialogo con Silvia Sanna, il suo romanzo "Le ventisette sveglie di Atena Ferraris". Il giorno dopo, venerdì 22, sarà ad Alghero, ospite dello spazio all'aperto della libreria Cyrano (ore 20,30) per un momento dedicato al suo nuovo romanzo sempre in compagnia della scrittrice Silvia Sanna. ll festival Dall'altra parte del mare è ideato e organizzato dall'Associazione Itinerandia con la collaborazione della Libreria Cyrano e il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna, della Camera di Commercio e delle Amministrazioni di Alghero e Putifigari



Alice Basso lavora per diverse case editrici come redattrice, traduttrice, valutatrice di proposte editoriali. Nel tempo libero finge di avere ancora vent’anni, canta e scrive canzoni per un paio di rock band. Suona il sassofono, ama disegnare, cucina male, guida ancora peggio e di sport nemmeno a parlarne. Con Garzanti ha pubblicato le avventure della ghostwriter Vani Sarca: L’imprevedibile piano della scrittrice senza nome (2015), Scrivere è un mestiere pericoloso (2016), Non ditelo allo scrittore (2017), La scrittrice del mistero (2018) e Un caso speciale per la ghostwriter (2019), più i racconti La ghostwriter di Babbo Natale (2017) e Nascita di una ghostwriter (2018). Con Il morso della vipera (2020), Il grido della rosa (2021) e Una stella senza luce (2022) ha inaugurato una nuova serie ambientata nell’Italia degli anni Trenta.