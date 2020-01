A.B. 15:23 Con la 13esima edizione della Corrincentro “Ottavo trofeo Angelino Cossu-Trofeo Forze Armate”, disputata domenica mattina sulle strade di Sassari, si è alzato il sipario sulla stagione agonistica 2020 del sodalizio algherese Corrincentro con l´Alghero Marathon



ALGHERO - Con la 13esima edizione della Corrincentro “Ottavo trofeo Angelino Cossu-Trofeo Forze Armate”, disputata domenica mattina sulle strade di Sassari, si è alzato il sipario sulla stagione agonistica 2020 dell’Alghero Marathon. La gara, organizzata dalla Trail&Road runners e dall’Associazione Currichisimagna, in collaborazione con l'Uisp Sassari e Comitato regionale di Cagliari, con il patrocinio del Comune di Sassari, ha segnato l’inizio ufficiale delle gare su strada del nuovo anno.



Percorso complessivo di 6,6chilometri suddiviso in tre giri identici, contrassegnati dall’impegnativo tratto lastricato in salita del Corso Vittorio Emanuele, tra Porta Sant’Antonio e Piazza d’Italia. L’Alghero Marathon ha preso parte alla gara sassarese con dodici atleti. Per Giovanna Panai debutto scoppiettante con la maglia dei bluerunners, chiuso con il primo posto nella categoria Sf50 (in 28'49”) ed il quarto posto assoluto tra le donne. Nella stessa categoria, secondo posto per Daniela Zedda (30'03”), classificatasi nona tra le centoquaranta partecipanti alla gara femminile.



In campo maschile, 378 al via, sono saliti sul podio di categoria Angelo Tiloca (terzo nella Sm40, in 23'45", ottavo assoluto al traguardo) e Giuseppe Panai anch'egli terzo nella Sm45 (25'38"). Sempre tra gli Sm45, ottavo posto (27'14") per neobluerunners Tonio Meloni, 13esimo Raffaele Piras (27'40") e 18esimo Luigi Pisanu (29'12"). Hanno portato a termine la gara l'altro esordiente con i colori dell'Alghero Marathon Luca Correddu, ed Alessandro Deriu, rispettivamente 12esimo e 17esimo tra gli Sm. Con loro, Pietro Paschino (sesto nella Sm35), Marco Poddine (12esimo nella Sm40) e Gigi Ruiu (Sm50). La Corrincentro di Sassari, nata nel 2008 con al via ottantotto partecipanti, è stata il primo appuntamento del neonato Campionato regionale Uisp di corsa su strada, che si articolerà in dieci appuntamenti (tra gennaio e dicembre) in varie località del centro-nord Sardegna. Entreranno in classifica tutti gli atleti tesserati Uips per l'anno 2020.