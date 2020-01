Cor 11:58 Non sono state coinvolte persone. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Arzachena per garantire la sicurezza delle operazioni di soccorso Casa in fiamme ad Arzachena



ARZACHENA - Intorno alle 10.40 la Sala Operativa di Sassari ha ricevuto la richiesta di intervento per un incendio divampato in un appartamento ad Arzachena, in via Limbara. Sul posto sono state immediatamente inviate sul due squadre del distaccamento di Arzachena ed una proveniente dal distaccamento di Olbia Basa. Messa in sicurezza la zona e l'appartamento estinguendo gli ultimi focolai, i vigili del fuoco sono adesso al lavoro nel tentativo individuare le cause dell'innesco. Non sono state coinvolte persone. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Arzachena per garantire la sicurezza delle operazioni di soccorso. Commenti ARZACHENA - Intorno alle 10.40 la Sala Operativa di Sassari ha ricevuto la richiesta di intervento per un incendio divampato in un appartamento ad Arzachena, in via Limbara. Sul posto sono state immediatamente inviate sul due squadre del distaccamento di Arzachena ed una proveniente dal distaccamento di Olbia Basa. Messa in sicurezza la zona e l'appartamento estinguendo gli ultimi focolai, i vigili del fuoco sono adesso al lavoro nel tentativo individuare le cause dell'innesco. Non sono state coinvolte persone. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Arzachena per garantire la sicurezza delle operazioni di soccorso.