Dall´altra parte del mare con Fabrizio De Andrè

ALGHERO - Giovedì 30 gennaio, ripartono le anteprime di Dall’altra parte del mare, il festival letterario nato ad Alghero e dedicato a libri, scrittori e storie, che come ogni anno accompagneranno i lettori fino ad agosto. Quest’anno, l’apertura del ciclo di incontri è affidata a Fabrizio De André o meglio, ad un importante volume a lui dedicato da A-Rivista, “Che non ci sono poteri buoni-il pensiero (anche) anarchico di Fabrizio De André” (2018–Editrice A).



Il volume, a cura di Paolo Finzi, riprende il meglio degli articoli, saggi ed interviste apparse su “A”, che affrontano le mille questioni di cui si è occupato: carcere, droga, popoli nativi, omo/transessualità, zingari, maggioranze e minoranze, prostitute, guerra, ipocrisia piccolo-borghese. In apertura, uno scritto di Dori Ghezzi sul proprio rapporto con l’anarchia.



