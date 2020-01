Cor 19:12 La data è stata decisa questa sera, nel corso del Cda al quale hanno partecipato, oltre a Gavino Scala e Tore Mulas (Pier Giacomo Canu risulta dimissionario da diverse settimane), il direttore Mariano Mariani ed il sindaco di Alghero Mario Conoci Parco: dimissioni per Scala, lunedì l´assemblea



ALGHERO - Si sblocca la situazione nel Parco regionale di Porto Conte. Fissata dal presidente uscente, per lunedì 3 febbraio in Via Columbano, l'assemblea di Casa Gioiosa.



La data è stata decisa questa sera (mercoledì), nel corso del Cda al quale hanno partecipato, oltre a Gavino Scala e Tore Mulas (Pier Giacomo Canu risulta dimissionario da diverse settimane), il direttore Mariano Mariani ed il sindaco di Alghero Mario Conoci. In occasione dell'assemblea, saranno ratificate le dimissioni di Gavino Scala ed eletto il nuovo Cda.



Al netto di possibili sorprese e del via libera interno in Fratelli d'Italia - non mancano infatti in Maggioranza le fibrillazioni tra tutti i gruppi - già decisa da tempo la formazione che avrà il non facile compito di proseguire nell'ottimo lavoro fin qui realizzato: Raimondo Tilloca (presidente Udc), Pasqualina Bardino (Fi) e Adriano Grossi (FdI) [



