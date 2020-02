video Cor 17:50 L´Amministrazione ha ritenuto opportuno chiudere il servizio perchè non in grado di garantirne una regolare gestione. Nel pomeriggio, operai al lavoro su quella ubicata in Via De Gasperi. Le immagini Rimosse le ecoisole di Alghero: immagini



ALGHERO - Non si è in grado di garantirne il regolare funzionamento (con tessera sanitaria e videosorveglianza)? Non si riesce ad assicurarne il quotidiano svuotamento e la pulizia, secondo un calendario sicuro, puntuale e sufficientemente regolare? Nessun problema.



Rimosse ad Alghero le cosiddette "ecoisole", utili (quando funzionanti) per l'extra-deposito di rifiuti differenziati in giorni ed orari fuori dal regolare servizio porta a porta attivo in tutti i quartieri della città. Nel pomeriggio, operai al lavoro su quella ubicata in Via De Gasperi.



Polemiche all'orizzonte per la scelta dell'assessorato all'Ambiente, tra i più contrariati il consigliere comunale Valdo Di Nolfo: È una scelta che non capisco, che non condivido e che ritengo fortemente sbagliata. «Era un servizio utile. Certo, non funzionava al meglio, soprattutto per la mancanza di controllo rispetto alle regole di utilizzo. Dal mio punto di vista per far un passo avanti nei servizi quello che ha delle criticità non si elimina ma si migliora» sottolinea.