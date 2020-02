A.B. 20:08 La compagine algherese capitola in casa contro un’ottima Mediterranea. 2-10 il risultato nel match disputato al PalaCorbia e valido per il campionato regionale di serie C1. Di Unali e Dengra Vera le reti locali Calcio a 5: Futsal sconfitta a domicilio



Unali riaccende le speranze su azione di calcio d'angolo, ma un gran gol di Casu porta la Mediterranea sull'1-5. Poi, è praticamente un monologo cagliaritano, complice un calo della formazione algherese. In mezzo, il gol algherese di Dengra Vera.