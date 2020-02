A.B. 21:47 Nel match valido per la 22esima giornata del girone G del campionato di serie D, la compagine sassarese supera per 4-0 i romani, grazia alla doppietta di Gjuci, alla rete di Sartor ed all´autogol di Dovidio, ed agganciano l´Ostiamare, sulla scia della Turris Poker Torres sul Tor Sapienza: è secondo posto



SASSARI - Quattro gol, tante occasioni, nessun pericolo, se non su un rigore arrivato sul finale di primo tempo, parato da Colombo, quando i rossoblu conducevano già 3-0. Nella ripresa, ospiti in dieci, e poi la rete di Gjuci (doppietta oggi per lui), per chiudere i conti definitivamente in una gara dominata, dall’inizio alla fine. Il 4-0 rossoblu sul Tor Sapienza nel match valido per la 22esima giornata del girone G del campionato di serie D vale l’aggancio all’Ostiamare al secondo posto, sulla scia della Turris.



PRIMO TEMPO. Al 13’, corner di Demartis, sponda di Congiu per Sartor, che davanti alla porta è una sentenza: 1-0. La Torres ha la testa giusta e non concede nulla agli avversari. Le azioni si moltiplicano ed al 22’ arriva il raddoppio: il tocco di Demartis è delizioso, Gjuci ha la porta spalancata e non si lascia sfuggire l’occasione per firmare il 2-0. Tor Sapienza che non ha le armi per controbattere l’aggressività e la manovra rapida della Torres. Si aggiunge un autogol a piegare definitivamente le gambe alla formazione ospite, che al 26’ va sotto 3-0: sul cross in area di Demartis non è fortunato Dovidio che, nel tentativo di anticipare Sartor, spiazza Rausa. La Torres è in controllo e costantemente in avanti. Ci vuole una bella giocata di Rocchi al 29’ per vedere il Tor Sapienza in area: il suo tiro è parato da Colombo. Il portiere rossoblu (poco impegnato) si dimostra attento anche sull’unica vera chance di gol degli ospiti. Il rigore assegnato dal signor Iacobellis per fallo di Ruiu su Panella al 40’. Sul dischetto va Rocchi, ma il pallone è respinto dal portiere, poi la difesa libera. Per Colombo si tratta del secondo rigore parato in stagione. Si va al riposo sul 3-0.



SECONDO TEMPO. Piove sul bagnato per il Tor Sapienza, che resta in dieci per un fallo, più ingenuo che cattivo, di Cannizzo su Masala. Torres in scioltezza e che può far andare le gambe, come fa al 54’ Russu che, al termine di una cavalcata palla al piede sulla fascia, conquista un angolo. Dal corner ancora Russu a mettere in mezzo un pallone che arriva tra i piedi di Gjuci, pronto a girare in rete la sua doppietta: 4-0. Poco prima dell'ora di gioco, mister Mariotti fa spazio a Samuele Pinna e Vagge per Demartis e Colombo. Poco dopo, al posto di Bianco, esordio per il classe 2002 Claudio Fadda, talento macomerese, proveniente dal vivaio, che si allena in pianta stabile con la prima squadra. Dentro anche Virdis, al posto di Sartoe. Gjuci potrebbe firmare anche la tripletta, ma gli ospiti si salvano. Al 71’, Ruiu riceve da Pinna, si libera e conclude: palla di poco alta. Ad un quarto d'ora dalla fine, Cossentino prende il posto di Congiu. Torres vicina al gol al 79’: Masala, con un’azione di forza strappa applausi e serve in area per Virdis, che si vede respingere la conclusione dai piedi di Rausa. E’ l’ultimo brivido di una gara perfetta. La classifica sorride ai rossoblù che domenica saranno impegnati in trasferta sul campo del Cassino.



TORRES -TOR SAPIENZA 4-0:

TORRES: Colombo (14’st Vagge), R.Pinna, Ruiu, Pisanu, Congiu (30’st Cossentino), Russu, Demartis (14’st S.Pinna), Masala, Sartor (23’st Virdis), Bianco (23’ st Fadda), Gjuci. Allenatore Marco Mariotti.

TOR SAPIENZA: Rausa, Cannizzo, Dovidio, D’Astolfo, Mancini, Minelli, Tucci (10’st Marra), Valentini (42’st Badagliacca), Rocchi (32’st Bertini), Panella (32’st Gori), Montesi (42’st Pavone). Allenatore Claudio Solimina.

ARBITRO: Gioele Iacobellis di Pisa.

RETI: 13’ Sartor, 23’ Gjuci, 26’autogol Dovidio, 10’st Gjuci.



