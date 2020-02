Antonio Burruni 22:11 La compagine algherese batte 3-5 la Futsal Sassari sul campo di Osilo, grazie alle doppiette di capitan Ivo Sanna e Ciro D´Antonio ed alla rete di Emanuele Roma e, complice la sconfitta dell´Arzachena, continua a scalare la classifica del campionato regionale di serie C2 Calcio a 5: l´Audax vola al quarto posto



ALGHERO - L'Audax vola al quarto posto. La compagine algherese batte 3-5 la Futsal Sassari sul campo di Osilo e, complice la sconfitta dell'Arzachena, continua a scalare la classifica del campionato regionale di serie C2 di calcio a 5.



Padroni di casa in vantaggio al 20' con Claudio Mussolino, ma capitan Ivo Sanna, tra il 24' ed il 28', ribalta il risultato, mandando le due squadre al riposo sull'1-2. Al rientro in campo, ripartono meglio i sassaresi, che con Alessio Fois al 36' e Riccardo Gutierrez al 43', portano la Futsal sul 3-2. Da qui in poi è un monologo algherese, con il pareggio di Ciro D'Antonio al 55', il vantaggio di Emanuele Roma al 58' e, allo scadere, il secondo timbro di D'Antonio sul 3-5 finale.



Vittoria importantissima per il morale dela compagine algherese che, approfittando della sconfitta dell'Arzachena, sale al quarto posto in classifica, con un punto sugli smeraldini. Al sesto posto, a due punti dai ragazzi di mister Baldino c'è il Macomer, che venerdì 7 febbraio arriverà al PalaCorbia per una sfida da non perdere.



FUTSAL SASSARI-AUDAX ALGHERESE 3-5:

FUTSAL SASSARI: Altea, Demurtas, Fois, Gutierrez, Manca, Mussolino, Pieroni, Gianluca Pinna, Roberto Pinna, Pudda, Scarpa.

