Comunità educante: incontro a Porto Torres

PORTO TORRES - Si svolgerà domani, giovedì 6 febbraio, alle 17.30, nella sede della Casa delle Associazioni di Via Principe di Piemonte, a Porto Torres, l'incontro formativo con il docente e ricercatore dello Sportello di vittimologia dell'Azienda ospedaliero universitaria Cristiano Depalmas. L'iniziativa, organizzata dal Comune, in collaborazione con la Consulta del volontariato, è rivolta ai rappresentanti del Terzo settore e delle associazioni culturali che operano a contatto con categorie di persone vulnerabili. L'incontro è inserito nel progetto comunale “Comunità educante”, lanciato lo scorso anno dall’Assessorato comunale alle Politiche sociali per fornire strumenti formativi alle famiglie ed a tutti i soggetti che lavorano con i minori, genitori, insegnanti, allenatori, forze dell'ordine ed educatori.



Nella foto: Cristiano Depalmas