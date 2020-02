Sconcio al mercato, ritornano i gabbiani

video 5/2/2020 Alghero: cumuli di posidonia in strada Il forte vento di maestrale che si è abbattuto sulla Riviera del Corallo ha trasportato vere e proprie montagne di posidonia nelle strade limitrofe al litorale. Si tratta dei cumuli storici, già vagliati, accatastati ma inspiegabilmente mai trasportati via da San Giovanni. Zona che, in assenza di interventi dal mese di giugno 2019 pian piano ritorna ad essere una discarica a cielo aperto. Le immagini su Alguer.it