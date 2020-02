Red 9:04 Incuria in spiaggia: dossier Wwf a Conoci Il Wwf ha inviato il documento al sindaco di Alghero, all’assessore all’Ambiente, al dirigente del Settore comunale Ambiente, al comandante della Guardia Costiera, al comandante della Base logistico operativa navale del Corpo forestale ed al comandante della Compagnia barracellare







«Si è convinti - ha dichiarato il delegato del Wwf Italia per la Sardegna Carmelo Spada - che la collaborazione tra associazioni, cittadini e Istituzioni possa contribuire a contrastare gli atti degli incivili che deturpano il nostro patrimonio ambientale». Il dossier è costituito da una cospicua documentazione fotografica, che inizia dalla spiaggia di San Giovanni «sulla quale si è riscontrato accanto all’incannicciato, messo in opera nell’autunno scorso, un rotolo di canne abbandonato o vandalizzato, mentre nella spiaggia di Via Lido, si è riscontrato una porzione di muretto e un cartello rovesciati; blocchetti di calcestruzzo abbandonati sulla sabbia, barattoli, un bidone verde con rifiuti vari, un bustone di bottiglie, uno stendipanni arrugginito ed altri barattoli ricolmi di rifiuti vari».



