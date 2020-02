Antonio Burruni 10:06 Basket: match casalingo per la Mercede Seconda partita consecutiva al PalaCorbia per la compagine algherese che, dopo il 68-61 all´Astro Cagliari, questa sera ospita il fanalino di coda Basket 90 Sassari nel match valido per la quinta giornata della Fase ad orologio del campionato regionale di serie B di pallacanestro femminile







Le sassaresi sono reduci dal 62-78 subito a domicilio nella stracittadina contro il Sant'Orsola. Nella regular season, la Mercede ha incontrato due volte il Basket 90, vincendo sia all'andata (nella quarta giornata, il 25 ottobre, 82-60 ad Alghero), sia al ritorno (il 7 dicembre, 52-68 al PalaSimula).



Coach Manuela Monticelli deve fare ancora a meno dell'infortunata Tijana Mitreva e di Ivona Kozobashiovska, ai box da inizio stagione. La grande novità è rappresentata dal ritorno in maglia biancoblu di Marta Solinas. Con lei, convocate anche Giulia Canu, Alessia Corbia, Asia Kaleva, Elisa Lubrano, Laura Masnata, Chiara Migoni, Marianna Milia, Chiara Obinu, Carla Spiga, Valentina Usai e Giada Zidda.



Partite della quinta giornata:

Antonianum Quartu Sant'Elena-Su Planu

Astro Cagliari-Spirito Sportivo Cagliari

Mercede Alghero-Basket 90 Sassari

Sant'Orsola Sassari-New basket Ploaghe



Classifica: Spirito Sportivo Cagliari 32; Sant'Orsola Sassari 28; Antonianum Quartu 26; Mercede Alghero 22; New basket Ploaghe 12; Su Planu 10; Astro Cagliari e Basket 90 Sassari 8. Commenti ALGHERO - Match casalingo per la Mercede. Seconda partita consecutiva al PalaCorbia per la compagine algherese che, dopo il 68-61 all'Astro Cagliari, oggi (sabato), alle 19.45, ospita il fanalino di coda Basket 90 Sassari nel match valido per la quinta giornata della Fase ad orologio del campionato regionale di serie B di pallacanestro femminile.Le sassaresi sono reduci dal 62-78 subito a domicilio nella stracittadina contro il Sant'Orsola. Nella regular season, la Mercede ha incontrato due volte il Basket 90, vincendo sia all'andata (nella quarta giornata, il 25 ottobre, 82-60 ad Alghero), sia al ritorno (il 7 dicembre, 52-68 al PalaSimula).Coach Manuela Monticelli deve fare ancora a meno dell'infortunata Tijana Mitreva e di Ivona Kozobashiovska, ai box da inizio stagione. La grande novità è rappresentata dal ritorno in maglia biancoblu di Marta Solinas. Con lei, convocate anche Giulia Canu, Alessia Corbia, Asia Kaleva, Elisa Lubrano, Laura Masnata, Chiara Migoni, Marianna Milia, Chiara Obinu, Carla Spiga, Valentina Usai e Giada Zidda.Antonianum Quartu Sant'Elena-Su PlanuAstro Cagliari-Spirito Sportivo CagliariMercede Alghero-Basket 90 SassariSant'Orsola Sassari-New basket PloagheSpirito Sportivo Cagliari 32; Sant'Orsola Sassari 28; Antonianum Quartu 26; Mercede Alghero 22; New basket Ploaghe 12; Su Planu 10; Astro Cagliari e Basket 90 Sassari 8.