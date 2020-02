Cor 13:01 Escrementi in faccia all´anziano: è tortura Condannata in primo grado la badante di Alghero. I fatti risalgono al 2017. Il magistrato ha anche riconosciuto una provvisionale di 8mila euro a favore della parte lesa e il pagamento delle spese legali



ALGHERO - Tortura. E' la condanna inflitta in primo grado nel processo in corso presso il Tribunale di Sassari alla badante di 66 anni residente ad Alghero ma originaria di Osilo. La donna nel mese di novembre del 2017, periodo nel quale assisteva un invalido algherese, aveva cosparso di feci il viso del suo accudito. L’anziano aveva gridato disperato e fortunatamente era così riuscito ad attirare l’attenzione della figlia, che accorsa nella stanza, si era trovata davanti alla terribile scena. Il magistrato ha anche riconosciuto una provvisionale di 8mila euro a favore della parte lesa e il pagamento delle spese legali.