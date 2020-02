A.B. 21:03 Sconfitta di misura per la Futsal La compagine algherese cede 4-3 sul parquet del PalaMonteAcuto contro il quotato Cagliari Futsal. Dopo un primo tempo chiuso sul 3-0 per i padroni di casa, sono arrivate le reti ospiti con Canu, Gaute e Fozzi nel finale







Gli ospiti partono bene e hanno anche due grandi occasioni, prima con Fiori e poi con Sechi, ma sono i padroni di casa ad andare in vantaggio al 7’. La squadra di mister Canu tiene bene il campo, ma poco prima dell’intervallo capitola altre due volte, pagando a caro prezzo gli errori. Si va al riposo sul 3-0 Cagliari.



Ad inizio ripresa, i locali firmano il poker, approfittando ancora di una disattenzione giallorossa. Al 34’, Canu sblocca la squadra algherese su angolo battuto da Bartoli. Poi, a metà tempo, fa tutto l’argentino Gaute che, con una cavalcata fino alla porta avversaria ed un uno-due con Fozzi, porta il risultato sul 4-2. Per i giallorossi tante occasioni sprecate e grandi risposte del portiere cagliaritano, intervallate da un palo colpito dai padroni di casa. Il gol del 4-3 arriva soltanto negli ultimissimi secondi con Fozzi. Commenti ALGHERO - Sconfitta di misura per la Futsal. La compagine algherese cede 4-3 sul parquet del PalaMonteAcuto contro il quotato Cagliari Futsal.Gli ospiti partono bene e hanno anche due grandi occasioni, prima con Fiori e poi con Sechi, ma sono i padroni di casa ad andare in vantaggio al 7’. La squadra di mister Canu tiene bene il campo, ma poco prima dell’intervallo capitola altre due volte, pagando a caro prezzo gli errori. Si va al riposo sul 3-0 Cagliari.Ad inizio ripresa, i locali firmano il poker, approfittando ancora di una disattenzione giallorossa. Al 34’, Canu sblocca la squadra algherese su angolo battuto da Bartoli. Poi, a metà tempo, fa tutto l’argentino Gaute che, con una cavalcata fino alla porta avversaria ed un uno-due con Fozzi, porta il risultato sul 4-2. Per i giallorossi tante occasioni sprecate e grandi risposte del portiere cagliaritano, intervallate da un palo colpito dai padroni di casa. Il gol del 4-3 arriva soltanto negli ultimissimi secondi con Fozzi.