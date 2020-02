video Cor 11:27 Giuliani nel mondo: voce a 100mila esuli



Dario Locchi, presidente dei Giuliani nel Mondo, rappresenta tutti coloro che sono immigrati dalle province di Trieste e Gorizia e gli esuli: almeno 100mila persone che hanno dovuto lasciare i campi profughi per cercare fortuna nel mondo. L´associazione vanta almeno 50 circoli e nel 2020 compie 50 anni di vita. Presente ad Alghero in occasione della posa della prima pietra del Progetto Egea. L´intervista sul Quotidiano di Alghero.