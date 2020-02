A.B. 16:08 Calcio femminile: pareggio casalingo per la Torres Primo pareggio casalingo per la Sassari Torres, che impatta 1-1 contro la Pistoiese nel match valido per il girone C del campionato di serie C di calcio femminile. Dopo tredici giornate, le rossoblu perdono la vetta della classifica







PRIMO TEMPO. Al 20', prima occasione per la Torres che, sugli sviluppi di un angolo, si rende pericolosa con un tiro di Lombardo. Troppo centrale e gran respinta di Italiano.Alla mezz'ora, bella percussione del difensore centrale Tumane, che si fa tutto il campo e dai 35metri calcia forte verso la porta, con òla sfera che si perde sul fondo. Quattro minuti dopo, altra occasione per le padrone di casa: dalla sinistra, Ladu supera l'avversario diretto in velocità, si accentra e prova un passaggio al centro dell'area per Dasara, ma la difesa salva in coner. Si torna negli spogliatoi sul risultato di partenza.



SECONDO TEMPO. Al 51', il match si mette in salita per la Sassari Torres: brutto pasticcio difensivo di Tumane, che da la palla troppo corta per Savickaite, che inciampa sulla palla e blocca con le mani l’attaccante pronto ad insaccare in rete. L'arbitro indica il dischetto ed espelle il portiere rossoblu. Di conseguenza, per far posto al secondo portiere Rizzon, esce Sondore. Sul dischetto Pompignoli, che spiazza Rizzon e firma lo 0-1 toscano. Quattro minuti dopo, Marenic prende il posto di Borg. Appena entrata in campo, è propprio Marenic a pareggiare i conti con un tiro dalla distanza che si insacca alle spalle del portiere. Per la serba è la 13esima rete stagionale. Ad un quarto d'ora dalla fine, dalla trequarti, Ferrer innesca Sotgiu, che calcia di prima in porta, Italiano respinge, Lombardo recupera e tocca al centro per Dasara, che batte a rete, ma la difesa si salva. Cinque minutir dopo, Ferrer batte dalla bandierina, Farris salta più alto di tutte, ma la sua incornata finisce tra le braccia del portiere. Al minuto 81, doppio cambio torresino, con Fancellu e Farris per lombardo e Dasara. Forcing finale delle sassaresi, ma senza esito. Dopo 5' di recupero, l'arbitro sancisce l'1-1 finale.



SASSARI TORRES-PISTOIESE 1-1:

SASSARI TORRES: Savickaite, Sondore (6'st Rizzon), Tola, Tumane, Campesi, Borg (10'st Marenic), Sotgiu, Lombardo (36'st Fancellu), Ferrer, Dasara (36'st Farris), Ladu.

PISTOIESE: Italiano, Franchi, Bedini, Buratti, Diamanti, Bonacchi, Giorgetti, Mannucci, Pompignoli, Mariani, Martinelli.

RETI: 6'st Pompignoli (rig.), 10'st Marenic.



