Mariotti: intervengono Cacciotto e Daga

Avviso pubblico per la concessione in uso temporaneo dell'impianto sportivo comunale "Campo da calcio Mariotti" per la stagione sportiva 2025/2026, intervento dell'Amministrazione sulla proroga dei termini per la presentazione delle istanze. Le dichiarazioni di sindaco e assessore



ALGHERO - L’Amministrazione comunale, nel perseguire con coerenza le proprie priorità di riqualificazione e valorizzazione economico-sociale del patrimonio pubblico, conferma l’impegno a garantire il pieno utilizzo degli impianti sportivi per finalità di interesse generale, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dalla deliberazione di Giunta n. 221 del 22/07/2025. «Ci fa piacere che le azioni dell'Amministrazione comunale abbiano riacceso l'interesse sul Mariotti» afferma il Sindaco Raimondo Cacciotto, che spiega: «nell'immediato lavoriamo per consentirne l'utilizzo per gli allenamenti e parallelamente portiamo avanti la progettazione con risorse messe a disposizione dalla Regione per gli interventi di messa e in sicurezza e di manutenzione necessari per riportare il pubblico a gremire le tribune dello stadio della città».



«Rispetto dei criteri della trasparenza e garanzia, in linea con il Regolamento per l’uso e la gestione degli impianti sportivi comunali ( art. 10 ), la rettifica all’avviso pubblico per l’uso temporaneo del terreno di gioco del Mariotti rafforza le garanzie generali. La valutazione delle candidature, che sarà effettuata da una commissione costituita da 3 componenti tra cui il Presidente nella figura del Dirigente ed un segretario verbalizzante, sarà nominata dopo il termine di scadenza di presentazione delle istanze. Il chiarimento oggetto dell'integrazione riguarda i criteri di valutazione, da applicare mediante attribuzione di punteggio numerico assegnato in funzione dei parametri individuati».



In continuità con l’avviso pubblico già emanato, oggetto di proroga, si è ritenuto opportuno approfondire ulteriormente alcuni aspetti del provvedimento per rendere maggiormente efficaci e appropriate le risposte da fornire alle Associazioni, nel rispetto della trasparenza e dell’espletamento più efficace possibile delle modalità previste dal regolamento vigente. Ciò al fine di garantire la massima trasparenza, l'efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa che in alcuni interventi pubblici è stata messa proditoriamente in discussione con illazioni prive di fondamento. Il procedimento amministrativo è permeato da criteri oggettivi, punteggi numerici, commissione nominata dopo la scadenza, procedure pubbliche: «è questa la strada che l'amministrazione percorre nel solco dei criteri della trasparenza. Il Mariotti torna alla città. Gli attacchi, invece - afferma l'Assessore al Demanio Enrico Daga - restano solo un brutto spettacolo di chi pensa che la politica sia un’arena di sospetti, non un servizio alla comunità».