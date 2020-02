video Cor 16:10 Il Giorno del Ricordo per Fertilia Ballarin, FederEsuli: storia e memoria

Presenti a Fertilia le massime autorità militari locali ed i rappresentanti delle istituzioni politiche con in testa il Presidente del Consiglio regionale, l'algherese Michele Pais, i sindaci di Alghero, Sassari e uri, il Presidente del Consiglio comunale di Alghero e qualche assessore. Commenti ALGHERO - Questa mattina si è celebrato a Fertilia il Giorno del Ricordo, solennità civile nazionale italiana in memoria dei circa ventimila nostri connazionali torturati, assassinati e gettati nelle foibe, istituita con la legge 30 marzo 2004 n. 92.Al temine della funzione religiosa, officiata da Mons. Mauro Maria Morfino, Vescovo della Diocesi di Alghero-Bosa, dal sagrato della Chiesa di San Marco un corteo si è diretto all'obelisco del Leone di San Marco e al Monumento del Cristo delle Foibe per deporre delle corone d'alloro, tra cui per la prima volta quella del Consiglio regionale della Sardegna. La cerimonia solenne è terminata col ritorno del corteo al sagrato della chiesa.Presenti a Fertilia le massime autorità militari locali ed i rappresentanti delle istituzioni politiche con in testa il Presidente del Consiglio regionale, l'algherese Michele Pais, i sindaci di Alghero, Sassari e uri, il Presidente del Consiglio comunale di Alghero e qualche assessore. Guarda e condividi il video su Alguer.tv