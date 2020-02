video Cor 10:00 Ballarin, FederEsuli: storia e memoria



Antonio Ballarin, presidente nazionale FederEsuli, rappresenta le diverse associazioni di esuli istriani, fiumani e dalmati nel portare avanti una memoria valoriale e prospettica. Presente ad Alghero in occasione della posa della prima pietra del Progetto Egea, racconta un´etica positiva: partendo da atti tanto efferati, l´obbiettivo è che non avvenga più. L´intervista sul Quotidiano di Alghero.