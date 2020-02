A.B. 23:16 Alghero marathon protagonista alla CorriTanit Dopo la Corrincentro di fine gennaio, il centro di Sassari ha ospitato domenica la prima edizione della gara, organizzata dalla Trail&Road runners su un percorso di 8chilometri, con partenza ed arrivo dall´omonimo centro commerciale







L’Alghero marathon era presente sotto l’arco di partenza con sette portacolori. Giovanna Panai, alla seconda gara con i colori dei bluerunners, si è classificata al secondo posto assoluto in campo femminile e ha vinto la categoria Sf50. Più numerosa la pattuglia maschile: Giuseppe Panai ha centrato il terzo posto finale, che gli è valso il successo nella categoria Sm45. Terzo nella stessa categoria Tonio Meloni (13esimo assoluto al traguardo), mentre Luigi Pisanu ha chiuso 11esimo (38esimo assoluto). Si registra l’ottavo posto tra gli Sm50 per Gigi Ruiu (40esimo assoluto). Pietro Paschino ha portato a termine gli 8chilometri al 30esimo posto, replicando con il sesto posto negli Sm35 il piazzamento ottenuto alla Corrincentro di due settimane fa. Ritorno alle competizioni dopo la maratona di Porto del novembre 2019 per il “sempreverde” Palmiro Concas (settimo nella Sm70). La CorriTanit è stata la seconda delle dieci prove del Campionato regionale Uisp di corsa su strada.



A Modena, intanto, nei 13.3chilometri della Corrida di San Geminiano Monica Dessì con il tempo di 1h06’14”, ha fatto suo il quinto posto tra le Sf50, mentre per Giuseppe Calaresu è stato l’esordio assoluto con i colori della sua città (1h08’51”). Sabato, invece, allo stadio dei Pini “Tonino Siddi” era in programma la gara cross a staffetta che è stata organizzata dal Comitato provinciale Fidal di Sassari. I giovanissimi bluerunners algheresi Liana Boiko, Gloria Sechi e Federica Meloni, ognuna frazionista per 600metri, si sono classificate al terzo posto. Sempre in campo giovanile, al cross di Olbia si sono distinti i fratelli Andrea Marras negli Esordienti B miniatletica (300metri) e la sorella Mariella fra le Cadette sulla distanza di 2chilometri.



