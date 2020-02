Cor 18:48 Air Italy a terra, offerta easyJet La compagnia low cost mette a disposizione dei passeggeri di Air Italy una tariffa fissa dedicata a chiunque sia in possesso di una prenotazione per volare tra Milano Malpensa e Napoli, Catania, Palermo, Lamezia Terme, Cagliari e Tenerife







EasyJet mette a disposizione dei passeggeri di Air Italy una tariffa fissa di 39,99 euro, dedicata a chiunque sia in possesso di una prenotazione per volare tra Milano Malpensa e Napoli, Catania, Palermo, Lamezia Terme, Cagliari e Tenerife tra il 26 febbraio e il 31 marzo 2020. La tariffa sarà disponibile fino al 26 febbraio previa presentazione della prenotazione esistente con Air Italy.



I passeggeri interessati all'offerta possono contattare il servizio clienti di easyJet al numero 199 304 213 (per chiamate dall’Italia) o +44 330 365 5030 (per chiamate dall’estero). Commenti OLBIA - «Siamo molto dispiaciuti per quanto sta accadendo ad Air Italy e ci rendiamo conto della situazione di incertezza che stanno vivendo i passeggeri in queste ore». Lo riferisce una nota della compagnia aerea low cost all'indomani della decisione degli azionisti Air Italy di mettere in liquidazione il vettore.EasyJet mette a disposizione dei passeggeri di Air Italy una tariffa fissa di 39,99 euro, dedicata a chiunque sia in possesso di una prenotazione per volare tra Milano Malpensa e Napoli, Catania, Palermo, Lamezia Terme, Cagliari e Tenerife tra il 26 febbraio e il 31 marzo 2020. La tariffa sarà disponibile fino al 26 febbraio previa presentazione della prenotazione esistente con Air Italy.I passeggeri interessati all'offerta possono contattare il servizio clienti di easyJet al numero 199 304 213 (per chiamate dall’Italia) o +44 330 365 5030 (per chiamate dall’estero).