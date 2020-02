Red 19:06 Alghero sud incontra Conoci Si è svolto nei giorni scorsi un incontro tra i membri del Comitato di quartiere Alghero sud e l´Amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Mario Conoci e dagli assessori







Inoltre, si sono discussi tre temi importantissimi per il quartiere: la riqualificazione, messa in funzione e destinazione dell'ex bar nel colle del Balaguer, dell'ex Caval Marì e del Centro anziani. La riunione, durata due ore, si è conclusa con la promessa dell'Amministrazione comunale, che interverrà per la risoluzione dei problemi. «Il Comitato di quartiere ringrazia l'intera Giunta per l'incontro e vigilerà nei prossimi mesi affinché le problematiche presentate vengano risolte o comunque interessate da una progettualità per trovare le idonee soluzioni», dichiarano i membri del Direttivo. Commenti ALGHERO - Si è svolto nei giorni scorsi un incontro tra i membri del Comitato di quartiere Alghero sud e l'Amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Mario Conoci e dagli assessori. L'incontro era il primo tra il Comitato ed il primo cittadino e si è svolto negli uffici comunali di Porta Terra. Il presidente Riccardo Moni ha brevemente tracciato il profilo del Comitato, gli eventi organizzati nei quattro anni di attività e ha presentato alla Giunta ed al sindaco i cinque membri del Consiglio direttivo presenti.Poi, ha illustrato una serie di criticità e problematiche che si riassumono in dieci richieste d'intervento: sul muretto crollato da tempo in Via Gramsci (retro Chioschetto); ripristino di una fontana nella spiaggia di Las Tronas; cestini per rifiuti totalmente assenti in alcune vie (per esempio, in Via Fratelli Kennedy); cestini specifici per contenere le deiezioni dei cani; mancanza di strisce pedonali in Via Pascoli ed in altre vie. Ed ancora, in Via Giovanni XXIII, dal numero civico 129 al 139, sono presenti tronconi di palme con i marciapiedi rialzati dalle radici, pericolosi per i pedoni; strisce pedonali assenti in Via De Gasperi, dal semaforo in direzione Passionisti; Viale della Resistenza (fronte Casa Serena) manca di un limite di velocità (ad esempio, 40chilometri orari), per cui le auto in discesa sfrecciano oltre i 50km consentiti in un centro abitato; la mancanza per il Comitato di quartiere Alghero sud di una sede stabile per poter programmare le proprie attività (incontri, sportelli di ascolto) e per le riunioni del Direttivo; esistenza di un calendario dei lavori riguardanti la posa in opera della rete del gas e di eventuali ri-asfaltature di tutte le strade interessate da questi lavori.Inoltre, si sono discussi tre temi importantissimi per il quartiere: la riqualificazione, messa in funzione e destinazione dell'ex bar nel colle del Balaguer, dell'ex Caval Marì e del Centro anziani. La riunione, durata due ore, si è conclusa con la promessa dell'Amministrazione comunale, che interverrà per la risoluzione dei problemi. «Il Comitato di quartiere ringrazia l'intera Giunta per l'incontro e vigilerà nei prossimi mesi affinché le problematiche presentate vengano risolte o comunque interessate da una progettualità per trovare le idonee soluzioni», dichiarano i membri del Direttivo.