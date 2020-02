Red 13:19 Nuove apparecchiature per Budoni e Torpè Lunedì e martedì, negli impianti di Strugas (Budoni) e Villanova 1 (Torpè), i tecnici di Abbanoa installeranno i nuovi misuratori elettronici di portata







I due interventi rientrano nel programma di ingegnerizzazione ed efficientamento di tutto il sistema idrico. Nelle due giornate, i lavori inizieranno alle 8 e saranno completati verso le 13. Durante la fascia oraria dell’intervento, l’erogazione all’utenza sarà sospesa: lunedì a Strugas e martedì nel centro abitato di Torpè.



