Wizz Air chiama i piloti Air Italy

Le condizioni per passare col vettore polacco, secondo Wizz Air ci sono tutte: contratto a tempo indefinito, possibilità di fare carriera, flotta giovane e moderna. Intanto procedono le operazioni di liquidazione in casa Air Italy: confermato il licenziamento dei 1450 dipendenti. Commenti OLBIA - «Siamo rattristati per tutte le persone coinvolte nella sospensione operativa di Air Italy. Vorremmo contattare la comunità dei piloti per partecipare a uno dei nostri prossimi eventi di reclutamento a Budapest». Così Wizz Air attraverso i canali di comunicazione social si rivolge ai piloti Air Italy.«Siamo la compagnia area in più rapida crescita in Europa, la principale compagnia aerea low cost dell’Europa centrale e orientale. Disponiamo – continua il vettore – di una delle flotte più giovani e verdi al mondo».Le condizioni per passare col vettore polacco, secondo Wizz Air ci sono tutte: contratto a tempo indefinito, possibilità di fare carriera, flotta giovane e moderna. Intanto procedono le operazioni di liquidazione in casa Air Italy: confermato il licenziamento dei 1450 dipendenti.