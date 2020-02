A.B. 20:26 Rugby: Amatori beffata a Genova Nel match valido per la 12esima giornata del girone 1 del campionato di serie A, la compagine cede 17-16 sul campo del Cus. Lo scontro salvezza si è deciso con una meta dei liguri allo scadere, che lascia l´amaro in bocca al XV catalano







Il match del “Carlini”, molto combattuto, ha visto le due squadre rincorrersi punto a punto. Ad aprire le marcature i padroni di casa con Mandivenga su piazzato al 12'. La risposta dell’Alghero è veloce e vale 7punti, grazie alla meta di Tongia ed alla trasformazione di Micheli al quarto d'ora. Due piazzati sempre a firma di Mandivenga, tra il 20' ed il 24', portano il Cus sul 9-7, ma è Micheli a realizzare il sorpasso, con il calcio del 9-10. Allo stesso modo, sempre Micheli, firma il 9-13 al 35'. La compagine ligure non molla ed un piazzato di Mandivenga al 38', manda le due squadre al riposo sul 12-13.



La posta in palio è importante, le due squadre ne sono consce, continuano a combattere. L’Alghero con un piazzato di Micheli al 64', si porta sul 12-16. Ad un passo dalla vittoria, l’Amatori vede svanire i 4punti all'80': ancora Mandivenga trova la via della meta, che regala i punti necessari per l’importante vittoria. Delusione per gli algheresi. Ora, il campionato si ferma ancora, per gli altri appuntamenti del VI Nazioni. Si ritornerà in campo domenica 1 marzo quando ad Alghero arriverà la vicecapolista Biella.



CUS GENOVA-AMATORI ALGHERO 17-16:

CUS GENOVA: Mandivenga, Pressenda, Chalmers, Gambelli (64' Tassara), Migliorini, Ricca (67' Salerno), Garaventa, Bertirotti, Pendola, F.Imperiale, P.Imperiale, Porcile, Barry (56' Rifi), Felici, Bortoletto. Coach Sandri.

AMATORI ALGHERO: Micheli, Delrio, Antonelli, Serra, Palmisano, Alegiani, Michel, Tongia (52' Ilie), Sciacca, Calabrò, Lofrese, Paco (51' Fall), Poloni (25' Salaris), Spirito (76' Macchioni), Stefani.

ARBITRO: Munarini.

