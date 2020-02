Red 8:28 Contributi spettacolo: domande fino al 12 marzo Scadono giovedì 12 marzo, alle 13, i termini di scadenza per la presentazione delle istanze di concessione dei contributi regionali a favore di enti ed organismi operanti nel campo del teatro e della musica







Per beneficiare del sostegno, gli interessati dovranno inviare, secondo quanto previsto dai criteri applicativi, la domanda ed i relativi allegati, redatti sull’apposita modulistica predisposta dall’Assessorato, scaricabile dal sito internet istituzionale della Regione autonoma della Sardegna. L’istanza deve essere, pena inammissibilità, presentata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’organismo esclusivamente tramite la Pec dello stesso organismo, all’indirizzo pi.sportspettacolo@pec.regione.sardegna.it, o sottoscritta in maniera autografa su supporto cartaceo.



I soggetti ammissibili, i requisiti minimi di ammissibilità, le tipologie degli interventi ammessi a contributo, le modalità di concessione e l’ammontare del contributo, le procedure di rendicontazione ed ammissibilità delle varie voci di spesa, nonché tutte le altre prescrizioni sono stabilite nei criteri applicativi della Delibera che prevede uno stanziamento complessivo di 8milioni di euro per la concessione di contributi per lo svolgimento di attività di spettacolo, teatrali, musicali e di danza. L’Assessorato regionale della Cultura fa sapere che il termine ultimo per la presentazione dei rendiconti relativi all’attività svolta nella precedente annualità 2019, è stabilito entro venerdì 28 febbraio, pena l’esclusione dalla programmazione dell’anno successivo.



Nella foto: l'assessore regionale Andrea Biancareddu Commenti CAGLIARI – Scadono giovedì 12 marzo, alle 13, i termini di scadenza per la presentazione delle istanze di concessione dei contributi regionali a favore di enti ed organismi operanti nel campo del teatro e della musica. Contributi destinati all’attuazione di un programma di attività teatrali e musicali ed al sostegno delle spese di gestione di strutture teatrali condotte stabilmente e continuativamente dagli stessi organismi. Lo rende noto l’assessore regionale della Cultura Andrea Biancareddu.Per beneficiare del sostegno, gli interessati dovranno inviare, secondo quanto previsto dai criteri applicativi, la domanda ed i relativi allegati, redatti sull’apposita modulistica predisposta dall’Assessorato, scaricabile dal sito internet istituzionale della Regione autonoma della Sardegna. L’istanza deve essere, pena inammissibilità, presentata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’organismo esclusivamente tramite la Pec dello stesso organismo, all’indirizzo pi.sportspettacolo@pec.regione.sardegna.it, o sottoscritta in maniera autografa su supporto cartaceo.I soggetti ammissibili, i requisiti minimi di ammissibilità, le tipologie degli interventi ammessi a contributo, le modalità di concessione e l’ammontare del contributo, le procedure di rendicontazione ed ammissibilità delle varie voci di spesa, nonché tutte le altre prescrizioni sono stabilite nei criteri applicativi della Delibera che prevede uno stanziamento complessivo di 8milioni di euro per la concessione di contributi per lo svolgimento di attività di spettacolo, teatrali, musicali e di danza. L’Assessorato regionale della Cultura fa sapere che il termine ultimo per la presentazione dei rendiconti relativi all’attività svolta nella precedente annualità 2019, è stabilito entro venerdì 28 febbraio, pena l’esclusione dalla programmazione dell’anno successivo.Nella foto: l'assessore regionale Andrea Biancareddu