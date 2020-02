video Cor 15:05 Skatepark abbandonato da mesi: immagini Ecco le condizioni in cui si ritrova da qualche mese lo spazio pubblico di Alghero. Eppure basterebbero alcuni accorgimenti come chiudere l´area nelle ore notturne e prevedere almeno una volta al mese la spazzatura meccanica dell´impianto. Le immagini del degrado e la denuncia di un lettore







Potrebbe essere un vero luogo di ritrovo per bambini e adulti, skater, biker e writer, eppure da qualche mese lo skatepark de la Pietraia versa in uno stato di degrado ed abbandono inconcepibile. Nell'area di circa 1000mq. oltre alle tante foglie secche, sono presenti rifiuti vari (cartacce, bottigliette di plastica, chiodi arrugginiti e cocci di vetro), scarti di cantiere, un vecchio carrello per la spesa, due carcasse di bicicletta abbandonate, un copertone e addirittura una vecchia scarpa.



Commenti ALGHERO - Ben venuti ad Alghero, quartiere Pietraia, zona skate park, proprio nei pressi della scuola Professionale, non molto lontano dall'ospedale Civile della città. È una delle poche aree attrezzate per lo skateboard ed il pattinaggio, la prima nata in Sardegna.