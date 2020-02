Cor 18:26 Air Italy e continuità: vertice Solinas-De Micheli La ministra dei Trasporti Paola De Micheli incontrerà martedì a Roma governatore della Sardegna Christian Solinas. Sul tavolo l´impasse in cui si ritrova la Sardegna sul fronte del trasporto aereo







All'incontro di Roma è stato invitato anche il presidente del Consiglio regionale algherese Michele Pais, motivo per cui salterà la riunione del Consiglio prevista per domani a Cagliari con all'ordine del giorno proprio la crisi della compagnia aerea. Già partita la sconvocazione dell'aula. Commenti CAGLIARI - Alla fine l'incontro a Roma ci sarà. Il governatore della Sardegna Christian Solinas incontrerà martedì al Ministero dei Trasporti la ministra Paola De Micheli. La riunione è in programma alle ore 15.Sul tavolo la crisi in cui è sprofondato il trasporto aereo isolano ed i ritardi nella predisposizione del bando per la continuità territoriale aerea. Al centro della discussione la proroga dell'attuale regime di voli agevolati in scadenza il 16 aprile e la crisi di Air Italy, con la liquidazione della compagnia deliberata dagli azionisti.All'incontro di Roma è stato invitato anche il presidente del Consiglio regionale algherese Michele Pais, motivo per cui salterà la riunione del Consiglio prevista per domani a Cagliari con all'ordine del giorno proprio la crisi della compagnia aerea. Già partita la sconvocazione dell'aula.