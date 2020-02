Red 16:09 La Sardegna a TourismA «La Sardegna a “TourismA” per promuovere eccellenze archeologiche», ha dichiarato l´assessore regionale del Turismo Gianni Chessa, che ha annunciato la Fiera dell´Archeologia a Cagliari a maggio







Nella foto: un momento della presentazione Commenti CAGLIARI - «Quest’anno, la Sardegna si presenta a “TourismA” con un approccio istituzionale, nell’ambito dell’intensa campagna fieristica programmata dalla Regione, per promuovere a livello internazionale le sue eccellenze archeologiche». Lo ha detto l’assessore regionale del Turismo Gianni Chessa, durante la presentazione del progetto “Sardegna. Museo a cielo aperto”, promosso dall’Assessorato, con la collaborazione di Unioncamere e l’organizzazione della Carlo Delfino editore, che sarà presente a TourismA, salone internazionale dell’archeologia, che si terrà a Firenze da venerdì 21 a domenica 23 febbraio.«Pochi giorni dopo il successo dello stand sardo alla Bit di Milano, Firenze è un’altra grande opportunità per far parlare della Sardegna – ha aggiunto Chessa – Sono convinto che le grandi potenzialità del nostro patrimonio storico-culturale favoriscano una forma di turismo moderno e intelligente, soprattutto nei “mesi di spalla”. Per un miglior posizionamento della “destinazione Sardegna” sui mercati è necessario strutturare proposte tematiche appetibili, puntando ad una migliore distribuzione dei flussi da marzo a novembre e nell'intero territorio isolano. Possiamo riuscirci anche grazie a prodotti che riguardino storia, cultura e archeologia, proponendo così un’offerta articolata che esalti i punti di forza e le peculiarità della nostra identità».L’assessore regionale del Turismo ha colto l’occasione per annunciare l’organizzazione a Cagliari, per fine maggio, della Fiera dell’Archeologia sarda; «Riuniremo, per la prima volta i siti museali e archeologici al cospetto di esperti nazionali ed internazionali, compresa la stampa ed i tour operator, per mettere in vetrina l’intero e vasto patrimonio archeologico che possiamo offrire. Un appuntamento non solo turistico, ma anche di grande profilo culturale per una Sardegna più coraggiosa, più appetibile, più competitiva», ha concluso l'esponente della Giunta Solinas.Nella foto: un momento della presentazione