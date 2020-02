Cor 18:45 Alghero: botte alle 7 del mattino

Aggredita davanti al negozio Scene di ordinaria follia. Nel mirino dell´uomo, una giovane commessa ad Alghero. L´aggressione mentre apriva il negozio in centro città, poi la fuga. Indagini a tutto campo delle Forze dell´ordine



Foto d'archivio ALGHERO - Ancora violenza. Ancora donne al centro delle scene di ordinaria follia che travolgono intere famiglie del territorio. Come quella capitata ieri mattina ad Alghero, ancora sottodall'omicidio di Speranza Ponti ed attonita per la tremenda fine di Zdenka Krejcikova nella vicina Sorso.Sono passate da qualche minuto le 7, quando una giovane commessa di un noto negozio di generi alimentari, nel centro di Alghero, si appresta ad alzare la serranda dell'attività commerciale. All'improvviso, però, si materializza un ragazzo (con tutta probabilità potrebbe trattarsi del suo ex compagno), che accosta l'auto, scende ed incomincia l'incubo. Spinte, calci e botte all'indirizzo della malcapitata, che rotola per terra e non può far altro che tentare di difendersi e urlare.Grida di disperazione, che arrivavo fino alle vie vicine, ma a quell'ora le strade sono ancora deserte, così l'uomo, incappucciato, riesce ad allontanarsi prima che qualcuno si accorga dell'aggressione. Il tutto si consuma nell'arco di pochi minuti, poi la fuga. La scena, però, è probabile che possa essere stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza degli esercizi commerciali presenti nella zona. Intanto, parte la denuncia alle Forze dell'ordine, che avviano immediatamente le indagini.Foto d'archivio