video Cor 20:10 Fiori e dediche per Speranza

Alghero: Pizzeria al setaccio Giornata di gran lavoro per gli inquirenti impegnati a setacciare ogni palmo della pizzeria di Massimiliano Farci, nel centro di Alghero. Intanto sono spuntati dei mazzi di fiori e un bigliettino per Speranza Ponti. Le immagini



Ris di Cagliari si sono concentrati per l'intera giornata sulla pizzeria di via XX Settembre dove lavorava il 53nne gravemente indiziato di essere l'omicida di Speranza Ponti.



Si cercano indizi e prove che possano avvalorare la tesi della Procura, secondo cui la donna non si sarebbe certamente suicidata, come ha sostenuto Massimiliano Farci davanti al Gup del Tribunale di Sassari, ma sarebbe stata brutalmente uccisa dall'uomo che amava.



ALGHERO - Proseguono a ritmo serrato gli accertamenti relativi al caso della 50enne per il cui omicidio è sospettato il fidanzato, Massimiliano Farci. Dopo aver compiuto numerosi rilievi nella casa di via Vittorio Emanuele , i militari del Guarda e condividi il video su Alguer.tv