15/2/2020 Nuova tragedia nel carcere sassarese di Bancali Una detenuta italiana condannata, in espiazione pena, si è tolta la vita impiccandosi nella propria camera detentiva. Inutili i tentativi di soccorso. Per la donna non c´è stato niente da fare

15/2/2020 Donna uccisa a coltellate ad Ossi Il corpo della giovane è stato ritrovato in un appartamento di Via Spinoza. Nel pomeriggio, la vittima aveva avuto un diverbio con un uomo in un bar di Sorso, Le indagini sono curate dai Carabinieri della Compagnia di Sassari

10:04 Ubriaco, non si ferma all´alt: denunciato Tasso alcolico cinque volte superiore al livello consentito. Dopo un inseguimento, un 25enne sassarese è stato fermato da una pattuglia e denunciato a piede libero

16/2/2020 Lavoratori in nero: pizzicati in cinque Continua l’attività della Guardia di finanza di Cagliari a contrasto del lavoro nero ed irregolare, impegno che, negli ultimi giorni, si è concretizzato nella conclusione di tre interventi ispettivi con l´individuazione di cinque lavoratori privi della regolare contrattualizzazione in più unità lavorative della provincia

7:17 Società non dichiara al Fisco 43mila euro La Seconda Compagnia di Cagliari della Guardia di finanza ha concluso un controllo nei confronti di una società con sede nell’hinterland cagliaritano, operante nel settore della logistica, che non ha presentato le dichiarazioni fiscali ai fini delle imposte dirette ed Iva per i periodi d’imposta dal 2014 al 2016, occultando al fisco ricavi per complessivi 43.275euro e qualificandosi come evasore totale

16/2/2020 Scoperta evasione fiscale per 30mila euro Negli ultimi giorni, le Fiamme gialle del Comando provinciale di Cagliari hanno concluso delle attività ispettive nei confronti di una società ed una persona nel Cagliaritano, dalle quali sono emerse violazioni in materia di mancata dichiarazione di ricavi al Fisco, parte dei quali riconducibili a canoni di locazione conseguiti in ragione dell’affitto di immobili di proprietà

15/2/2020 Ruba ai Vigili del fuoco: denunciato 37enne I Carabinieri della Stazione di Ozieri hanno denunciato in stato di libertà un sassarese, contestandogli il reato di furto aggravato. La notte tra il 7 e l’8 febbraio, è stata rubata da un fuoristrada di servizio, parcheggiato all’interno del locale Distaccamento dei Vigili del fuoco, una motosega professionale utilizzata nelle attività di soccorso

15/2/2020 Evasione fiscale e videopoker non a norma: sanzioni Le Fiamme gialle della Seconda Compagnia di Cagliari, nell’ambito delle attività di contrasto alla diffusione di giochi e scommesse illegali, hanno intensificato la propria azione, effettuando nella scorsa settimana numerosi controlli nei confronti di esercizi commerciali di Cagliari, Quartu Sant’Elena, Assemini, Elmas, Sestu, San Sperate, Decimomannu e Barrali, al cui interno erano presenti videopoker

14/2/2020 Vendita on-line: dorgalese truffato Allettato dall’annuncio pubblicato su un sito internet, ha creduto alle parole di due finti rivenditori che, con la promessa di consegnargli il veicolo, hanno voluto subito un anticipo di circa 300euro, ma una volta pagato l’acconto, i due truffatori non si sono mai presentati per lo scambio e si sono resi irreperibili