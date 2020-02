Red 20:11 Italia viva: Matteo Renzi atteso a Sassari Dopo la recente nomina, da parte dell’Assemblea nazionale del 2 febbraio, i neocoordinatori territoriali di Italia viva Anna Patteri e Gianni Carbini hanno incontrato, in un clima di grande entusiasmo, i referenti cittadini e territoriali. Il leader del partito farà tappa nel capoluogo turritano per presentare il suo ultimo libro







Durante l’incontro, molto partecipato, sono state discusse le principali criticità del territorio a partire dal lavoro, per proseguire con i trasporti, l’industria, il riordino delle funzioni degli Enti locali, del Credito e della cultura. A breve, verranno promossi incontri territoriali e provinciali con la partecipazione di autorevoli dirigenti nazionali.



Lo stesso leader nazionale, l'ex premier Matteo Renzi, farà tappa a Sassari per presentare il suo ultimo libro. Inoltre, a marzo, verrà inaugurata a Sassari la sede provinciale.



