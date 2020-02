Red 13:18 Biomarmo: incontro divulgativo ad Orosei Domani mattina, nel palazzo del Comune, in Via Santa Veronica 5, è in programma un incontro con finalità divulgative ed operative nell’ambito del progetto Cluster “Biomarmo-Da scarti di lavorazione a prodotti a elevato valore aggiunto: conglomerati di marmo per la bioedilizia”







Più in particolare, si propone di analizzare l’utilizzo degli scarti di lavorazione industriale (del marmo, delle materie plastiche, dell’industria del riso e delle centrali a carbone), donando loro valore aggiunto ed al contempo risolvendo i problemi di impatto ambientale associati al loro smaltimento. I nuovi materiali ottenuti possono trovare applicazione in vari settori: dalla bioedilizia al design, ai materiali avanzati. Grazie a Biomarmo, i rifiuti industriali potranno essere trasformati in pavimentazioni (sia stradali, sia da interni), materiali per l’arredo di bagni e cucine, oggettistica ornamentale, pannelli per l’isolamento termico ed acustico e così via.



Biomarmo è uno dei trentacinque progetti Cluster promossi da Sardegna ricerche attraverso il programma "Azioni cluster top-down" e finanziati grazie al Por Fesr Sardegna 2014-2020. I progetti cluster sono attività di trasferimento tecnologico condotte da organismi di ricerca pubblici con l'attiva collaborazione di gruppi di piccole e medie imprese del settore o di settori affini, per risolvere problemi condivisi e portare sul mercato le innovazioni sviluppate nei laboratori. Come per tutti i progetti cluster, anche per Biomarmo vale il principio della "porta aperta": tutte le imprese interessate a partecipare possono chiedere di entrare a far parte del progetto in qualsiasi momento. I coordinatori del progetto sono Alberto Mariani docente dell'Università di Sassari e responsabile scientifico, e Graziana Frogheri di Sadegna Ricerche.