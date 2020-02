Red 18:12 Inaugurazione Uniss con Mattarella Lunedì mattina, nell´Aula magna del palazzo storico in Piazza Università, Il rettore dell’Università degli studi di Sassari Massimo Carpinelli inaugurerà ufficialmente il 458esimo Anno accademico alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del ministro dell’Università e della ricerca Gaetano Manfredi







Parteciperà il ministro dell’Università e della ricerca Gaetano Manfredi, mentre la prolusione, cioè l’intervento centrale della mattinata, è affidata Carlotta Sami, portavoce dell’Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati. Il suo intervento è intitolato “Rifugiati, la sfida dell’accesso all’istruzione superiore. Una grande opportunità per le università italiane”. Durante la cerimonia, il rettore pronuncerà la tradizionale relazione di inizio anno accademico. Inoltre, sono previsti gli interventi di uno studente e di un componente del personale tecnico amministrativo.



In particolare, prenderanno la parola Francesco Lugli, 22enne di Rimini (primo tra gli ammessi alla Scuola superiore di Sardegna dell’Università di Sassari) e Michela Patta, la più giovane neoassunta tra i dipendenti dell’Ateneo (è nata nel 1985). Non mancherà l’allocuzione del Pontefice Massimo dell’Associazione Goliardica turritana Lorenzo Granieri. Mattarella è il terzo Capo dello Stato a far visita all’ateneo turritano, ma è il primo ad intervenire direttamente all’inaugurazione del’anno accademico. Nel 1962, l’Università aveva dato il benvenuto ad Antonio Segni e nel 2012 a Giorgio Napolitano, per i 450 anni dell’ateneo. Alla cerimonia prenderanno parte la banda della Brigata Sassari e l’Associazione Coro dell’Università di Sassari.



Nella foto: un momento dell'inaugurazione Commenti SASSARI - Il rettore dell’Università degli studi di Sassari Massimo Carpinelli inaugurerà ufficialmente il 458esimo Anno accademico alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La cerimonia si svolgerà lunedì 24 febbraio, alle 11, nell’Aula magna del palazzo storico, in Piazza Università. Il programma della cerimonia è stato illustrato questa mattina (mercoledì), nel corso di una conferenza stampa con Carpinelli, con il prorettore Luca Deidda ed il direttore generale Cristiano Nicoletti.Parteciperà il ministro dell’Università e della ricerca Gaetano Manfredi, mentre la prolusione, cioè l’intervento centrale della mattinata, è affidata Carlotta Sami, portavoce dell’Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati. Il suo intervento è intitolato “Rifugiati, la sfida dell’accesso all’istruzione superiore. Una grande opportunità per le università italiane”. Durante la cerimonia, il rettore pronuncerà la tradizionale relazione di inizio anno accademico. Inoltre, sono previsti gli interventi di uno studente e di un componente del personale tecnico amministrativo.In particolare, prenderanno la parola Francesco Lugli, 22enne di Rimini (primo tra gli ammessi alla Scuola superiore di Sardegna dell’Università di Sassari) e Michela Patta, la più giovane neoassunta tra i dipendenti dell’Ateneo (è nata nel 1985). Non mancherà l’allocuzione del Pontefice Massimo dell’Associazione Goliardica turritana Lorenzo Granieri. Mattarella è il terzo Capo dello Stato a far visita all’ateneo turritano, ma è il primo ad intervenire direttamente all’inaugurazione del’anno accademico. Nel 1962, l’Università aveva dato il benvenuto ad Antonio Segni e nel 2012 a Giorgio Napolitano, per i 450 anni dell’ateneo. Alla cerimonia prenderanno parte la banda della Brigata Sassari e l’Associazione Coro dell’Università di Sassari.Nella foto: un momento dell'inaugurazione