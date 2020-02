Cor 11:56 Crac Air Italy, sconti Volotea Sconti applicati a tutti i passeggeri Air Italy in possesso di un booking code Air Italy per volare tra Olbia e Verona, Torino, Bologna, Milano Linate e Milano Malpensa entro il 29 febbraio 2020







Tutti i passeggeri in possesso di un booking code Air Italy per volare tra Olbia e Verona, Torino, Bologna, Milano Linate e Milano Malpensa, sia andata sia ritorno, potranno volare con Volotea, tra il 1° aprile e il 31 maggio, alla speciale tariffa di 39,99 Euro a tratta tasse incluse (bagagli esclusi), sulle rotte Olbia-Torino, Olbia-Verona e Olbia-Milano Bergamo, sia in andata sia in ritorno.



