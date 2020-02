Red 15:25 Un manager per Distretto culturale Nuorese Il lavoro del Distretto culturale del Nuorese Atene della Sardegna si concentra in queste settimane nello sviluppo delle attività del Piano di rilancio del Nuorese, cofinanziato dalla Camera di Commercio di Nuoro e dalla Regione autonoma della Sardegna che, tra le varie azioni, ha come obiettivo quello di dotarsi di un sistema di management diretto dalla figura di un coordinatore







D'altronde, tra gli importanti progetti in corso di realizzazione nel 2020, c'è quello cofinanziato dalla Camera di commercio di Nuoro e dalla Fondazione di Sardegna per 420mila euro dedicato ai Percorsi del Distretto: verranno tracciati percorsi fisici, itinerari culturali attraverso elementi caratterizzanti e collegamenti che dalla sede del Distretto condurranno alla scoperta dei luoghi della cultura. Si punta così a sviluppare un modello di percorso urbano che troverà, in seguito, la sua ramificazione anche tra i Comuni che compongono il Distretto stesso. Il tutto finalizzato ad offrire nuove occasioni per incentivare i visitatori a riscoprire i luoghi del Distretto, creare nuovi strumenti e modalità di fruizione dei luoghi della cultura e facilitare l’accesso e la conoscenza del Distretto culturale del Nuorese Atene della Sardegna.



Pertanto, la Camera di commercio di Nuoro ha pubblicato un avviso pubblico per creare una short list di professionisti cui attingere per individuare il soggetto cui affidare, in qualità di "manager del Distretto", il coordinamento delle attività, con particolare riferimento alle iniziative che scaturiscono dal Piano del rilancio del Nuorese, frutto della convenzione tra la Regione e la Camera di commercio di Nuoro, del valore complessivo di 2,2milioni di euro. In particolare, il manager dovrà predisporre un piano annuale delle attività e dare attuazione ai progetti ed alle iniziative del Distretto per ventiquattro mesi. Si tratta di progetti fondamentali per continuare il lavoro a sostegno della cultura come motore dello sviluppo locale, tutelare e valorizzare il patrimonio culturale e rafforzare il legame con il territorio. L'avviso pubblico, la modulistica e tutte le informazioni per partecipare sono disponibili sul sito internet del Distretto e della Camera di commercio. È possibile presentare la propria candidatura entro martedì 10 marzo.