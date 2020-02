Antonio Burruni 20:53 Basket: Mercede chiude con una vittoria Con il 62-58 sul Su Planu, la compagine algherese cala il sipario sulla Fase ad orologio del campionato regionale di serie B di pallacanestro femminile. Da sabato, scatteranno i play-off, ancora contro le selargine







Il settimo ed ultimo match della Fase parte con qualche imprecisione di troppo. Ci vogliono oltre 2' per vedere il primo punto della partita (Fadda fa 1/2 dalla lunetta); i primi punti Mercede arrivano a -7'25” con palla rubata e contropiede a campo aperto di Spiga; i primi punti Su Planu dal campo sono datati -5'30” dalla prima sirena, con Podda. Il primo quarto si chiude sul 12-9. Una tripla di Canu ed un libero di usai portano il vantaggio locale in doppia cifra (21-11 a metà periodo). Ancora Usai (2/2 dalla lunetta) firma il massimo vantaggio algherese (+12 ad 1'30” dall'intervallo). Si va negli spogliatoi per la pausa sul 32-25.



Al rientro dall'intervallo lungo, in campo cambia tutto. Le ospiti rosicchiano il divario fino al 42-42 con Vargiu dalla lunetta. L'onda lunga prosegue e Su Planu si porta fino al +7 a 18” dalla terza sirena, che vidima il 44-49 (parziale 12-24 nei terzi 10'). Nel periodo decisivo, è Corbia ad accendere la scintilla giusta, firmando anche il controsorpasso (62-61 a 6'21” dalla fine), fno al 62-58 finale. Top scorer del match l'ospite Vargiu, autroce di 23punti, ben coadiuvata da Saba con 12. Tra le locali, ci sono i 14punti di Asia Kaleva e gli 11 di Valentina Usai.



MERCEDE ALGHERO-SU PLANU 62-58:

MERCEDE ALGHERO: Lubrano, Corbia 6, Spiga 8, Canu 6, Kozhobashiovska 6, Kaleva 14, Zidda, Solinas 4, Usai 11, Monti, Milia 6, Obinu 1 Coach Manuela Monticelli.

SU PLANU Febbo 5, Podda 7, Piaz 6, Saba 12, Vargiu 23, Pirino, Deiana 2, Dessalvi 3. Coach Serra.

PARZIALI: 12-9, 32-25, 44-49

TIRI LIBERI: Mercede 16/24; Su Planu 13/17. Commenti ALGHERO – La Mercede chiude con una vittoria. Con il 62-58 sul Su Planu, la compagine algherese cala il sipario sulla Fase ad orologio del campionato regionale di serie B di pallacanestro femminile. Da sabato 29 febbraio, scatteranno i play-off ed al PalaCorbia torneranno le selargine.Il settimo ed ultimo match della Fase parte con qualche imprecisione di troppo. Ci vogliono oltre 2' per vedere il primo punto della partita (Fadda fa 1/2 dalla lunetta); i primi punti Mercede arrivano a -7'25” con palla rubata e contropiede a campo aperto di Spiga; i primi punti Su Planu dal campo sono datati -5'30” dalla prima sirena, con Podda. Il primo quarto si chiude sul 12-9. Una tripla di Canu ed un libero di usai portano il vantaggio locale in doppia cifra (21-11 a metà periodo). Ancora Usai (2/2 dalla lunetta) firma il massimo vantaggio algherese (+12 ad 1'30” dall'intervallo). Si va negli spogliatoi per la pausa sul 32-25.Al rientro dall'intervallo lungo, in campo cambia tutto. Le ospiti rosicchiano il divario fino al 42-42 con Vargiu dalla lunetta. L'onda lunga prosegue e Su Planu si porta fino al +7 a 18” dalla terza sirena, che vidima il 44-49 (parziale 12-24 nei terzi 10'). Nel periodo decisivo, è Corbia ad accendere la scintilla giusta, firmando anche il controsorpasso (62-61 a 6'21” dalla fine), fno al 62-58 finale. Top scorer del match l'ospite Vargiu, autroce di 23punti, ben coadiuvata da Saba con 12. Tra le locali, ci sono i 14punti di Asia Kaleva e gli 11 di Valentina Usai.MERCEDE ALGHERO: Lubrano, Corbia 6, Spiga 8, Canu 6, Kozhobashiovska 6, Kaleva 14, Zidda, Solinas 4, Usai 11, Monti, Milia 6, Obinu 1 Coach Manuela Monticelli.SU PLANU Febbo 5, Podda 7, Piaz 6, Saba 12, Vargiu 23, Pirino, Deiana 2, Dessalvi 3. Coach Serra.PARZIALI: 12-9, 32-25, 44-49TIRI LIBERI: Mercede 16/24; Su Planu 13/17.