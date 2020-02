Red 8:24 Lavori nell´area di Via Padre Zirano Partiranno domani i lavori di manutenzione straordinaria nella zona della rotatoria tra Viale Papa Giovanni Paolo II e Via Padre Zirano. Il cantiere sarà avviato a traffico aperto, ma potrebbero crearsi dei rallentamenti



Commenti SASSARI - Partiranno domani, martedì 25 febbraio, i lavori di manutenzione straordinaria nella zona della rotatoria tra Viale Papa Giovanni Paolo II e Via Padre Zirano. Il cantiere sarà avviato a traffico aperto, ma potrebbero crearsi dei rallentamenti. L'intervento, coordinato dall'Assessorato comunale ai Lavori pubblici, consisterà nel rifacimento dei manti bituminosi in tutta la rotatoria, Via Padre Zirano, tra la Strada vicinale San Lorenzo e la rotatoria di Via Amendola e Via Giovanni Paolo II, compresi i raccordi con le strade di ingresso e l'uscita dell'intersezione, della segnaletica orizzontale e verticale, del livellamento dei pozzetti e delle caditoie esistenti.