Red 22:11 «Cittadini interessati, riproporremo l´iniziativa» Come in tutta Italia, anche ad Alghero Fratelli d´Italia ha organizzato la raccolta firme per permettere ai cittadini di sottoscrivere le quattro proposte di legge di iniziativa popolare promosse da Giorgia Meloni. Il commento del capogruppo in Consiglio comunale Christian Mulas







L'iniziativa, coordinata e svolta dal Circolo territoriale Fratelli d'Italia “Azione Alghero”, ha visto impegnati tesserati, attivisti e simpatizzanti. A verificare le firme, il consigliere comunale e capogruppo Christian Mulas.



Secondo Mulas, «i cittadini si sono dimostrati sensibili e interessati, non solo al tema del tetto massimo alle tasse in Costituzione, ma anche alla possibilità di eleggere direttamente il Presidente della Repubblica, e questo non fa che spronarci ancora di più: vuol dire che gli algheresi, gli italiani, vogliono parlare di politica, di proposte. Riproporremo sicuramente l'iniziativa». Per tutte le informazioni sulle proposte e sulle attività di FdI, è possibile consultare la nuova pagina Facebook e i canali social dei suoi rappresentanti istituzionali.



