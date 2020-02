Red 15:06 Sciopero rinviato, ma l´Isola resta a terra L´astensione dei lavoratori, per il CoronaVirus, è stata fatta slittare dalle sigle sindacali a giovedì 2 aprile. Ventotto i voli cancellati oggi da e per gli aeroporti della Sardegna







La decisione di far slittare l'astensione a giovedì 2 aprile è stata accolta dai sindacati di categoria in seguito all'appello della Commissione di garanzia per far fronte all'emergenza Coronavirus.In tutta Italia, sono state cancellati 350 voli.



I primi voli, per motivi operativi, sono saltati ieri sera, due ad Alghero ed altrettanti a Cagliari. Oggi, sono stati cancellati complessivamente ventitre collegamenti (sedici a Cagliari e sette ad Alghero), mentre un'altra cancellazione è prevista al “Mario Mameli, sempre per motivi operativi domani mattina. Commenti ALGHERO – Lo sciopero di ventiquattro ore del trasporto aereo previsto per oggi (martedì), è stato rinviato, ma i disagi restano. Infatti, Alitalia ha fatto sapere che, visto il poco preavviso, non c'erano i tempi per riprogrammare i voli e ha confermato la cancellazione che, per la Sardegna, interessa ventotto voli.La decisione di far slittare l'astensione a giovedì 2 aprile è stata accolta dai sindacati di categoria in seguito all'appello della Commissione di garanzia per far fronte all'emergenza Coronavirus.In tutta Italia, sono state cancellati 350 voli.I primi voli, per motivi operativi, sono saltati ieri sera, due ad Alghero ed altrettanti a Cagliari. Oggi, sono stati cancellati complessivamente ventitre collegamenti (sedici a Cagliari e sette ad Alghero), mentre un'altra cancellazione è prevista al “Mario Mameli, sempre per motivi operativi domani mattina.