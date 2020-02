video Cor 12:30 Luca Canessa, il ritorno ad Alghero L´ex segretario generale del comune di Alghero ritorna nella Riviera del corallo come docente alla scuola di formazione politica. «E´ sempre una bella emozione» dice al microfono del Quotidiano di Alghero







Luca Canessa, livornese di nascita, nei giorni scorsi ha fatto ritorno ad Alghero come docente alla scuola di formazione politica organizzata dall’associazione "Maestrale", con la relazione sul Testo Unico degli Enti locali, le funzioni e gli organi dei Comuni. Oggi Canessa è il nuovo segretario generale del Comune di Grosseto, fino a qualche giorno fa segretario e direttore generale del Comune di Forlì e già segretario generale ad Alghero fino al 2019.



«E' sempre una bella emozione ritornare ad Alghero, città dove ho lasciato molti affetti e tanti ricordi. Spero di aver fatto il mio dovere in quegli anni di servizio ed in qualche modo questo ritorno mi onora» ha detto al microfono del Quotidiano di Alghero. Dopo Canessa la scuola proseguirà con la "lezione" di martedì 3 marzo, con il sindaco di Bergamo Giorgio Gori.