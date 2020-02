video Cor 17:15 Consiglio comunale: la diretta



Sul Quotidiano di Alghero le immagini esclusive in diretta dall´aula di via Columbano dove è in corso di svolgimento la seduta consiliare. Tra gli argomenti all´ordine del giorno la presa d´atto definitiva del Piano di Valorizzazione e Conservazione della Bonifica di Alghero e l´adeguamento dello strumento alla verifica di coerenza, per la quale la Regione ha già espresso parere favorevole dal 2019. Le immagini Guarda e condividi il video su Alguer.tv