Red 21:09 Lievitati pasquali: il corso ad Alghero Domenica 1 e lunedì 2 marzo, “Bon bons”, in Via Einaudi 21, ospiterà il corso, con posti limitati, diretto da Vanna Manca, chef bakery della Federazione italiana pasticceria gelateria cioccolateria. L´incontro è sponsorizzato da “Molino Dalla Giovanna” e “CerealGrani Ledda”







Lo stesso corso si è tenuto, a febbraio, ad Iglesias e Decimoputzu, ed è programmato giovedì 12 e venerdì 13 marzo, all'Istituto alberghiero di Tortolì. Per ulteriori informazioni, si può telefonare al numero 339/7477176 o andare sulla pagina Facebook “Vanna Manca official page”.



Nel 2019, Manca (formata dai migliori maestri e dalla Scuola cast alimenti) ha partecipato al Mondiale, entrando in finale tra i migliori panettoni, con la sua creazione alla pompia e cioccolato. Lo scorso anno, la chef bakery sassarese, che insegna anche fuori Sardegna, con allievi provenienti da tutta Europa, ha tenuto numerosi corsi nell'Isola. Da quello di panificazione e grandi lievitati pasquali a Cagliari, a “Il lievito madre, dal pane alla pizza e impasti alternativi” ad Ittiri, fino quello sui grandi lievitati natalizi, ad Olbia, Iglesias, Arborea e Sassari, facendo registrare sempre il tutto esaurito per le iscrizioni. Commenti ALGHERO - Domenica 1 e lunedì 2 marzo, “Bon bons”, in Via Einaudi 21, ospiterà il corso “Lievitati pasquali”, con posti limitati, diretto da Vanna Manca, chef bakery della Federazione italiana pasticceria gelateria cioccolateria. L'incontro è sponsorizzato da “Molino Dalla Giovanna” e “CerealGrani Ledda”.Lo stesso corso si è tenuto, a febbraio, ad Iglesias e Decimoputzu, ed è programmato giovedì 12 e venerdì 13 marzo, all'Istituto alberghiero di Tortolì. Per ulteriori informazioni, si può telefonare al numero 339/7477176 o andare sulla pagina Facebook “Vanna Manca official page”.Nel 2019, Manca (formata dai migliori maestri e dalla Scuola cast alimenti) ha partecipato al Mondiale, entrando in finale tra i migliori panettoni, con la sua creazione alla pompia e cioccolato. Lo scorso anno, la chef bakery sassarese, che insegna anche fuori Sardegna, con allievi provenienti da tutta Europa, ha tenuto numerosi corsi nell'Isola. Da quello di panificazione e grandi lievitati pasquali a Cagliari, a “Il lievito madre, dal pane alla pizza e impasti alternativi” ad Ittiri, fino quello sui grandi lievitati natalizi, ad Olbia, Iglesias, Arborea e Sassari, facendo registrare sempre il tutto esaurito per le iscrizioni.