Libri: Zaira Zingone a Sassari In programma domani sera, a Il Vecchio Mulino, la presentazione del libro "Andai nei boschi". Nell´occasione, organizzata da Il Vecchio Mulino, Koinè Ubik Libreria internazionale, Catartica edizioni ed IndieLibri, dialogherà con l´autrice Francesca Arca







«La narrazione di un se profondo non può che attrarre come attrae un caleidoscopio, una musica o un canto tribale. Il viaggio di Zaira nella propria vita racconta la nostra storia di esseri umani. Fallaci e spaventati, bellissimi e delicati, pieni di forza e di meraviglia, eterni bambini che guardano l’esistenza. Questo volume è un frammento di umanità, un’opportunità, un piccolo e prezioso regalo che custodisce qualcosa che appartiene ad ognuno di noi. Perché ogni vita che si racconta senza paura diventa la vita di ciascuno. Anche quando lo celiamo a noi stessi», scrive Arca, nella prefazione del libro.



Zingone è nata a Sassari nel 1975. Diplomata magistrale e laureata in Scienze motorie, cestista semiprofessionista, fin da giovanissima è appassionata di danza, musica e scrittura. Studia canto jazz da autodidatta e si perfeziona ai seminari di Paolo Fresu “Nuoro jazz”. Nel 2010, da vita al progetto “AlmaCanta”, con il musicista Graziano Solinas, in cui è cantante ed autrice di testi. Nel 2013, esce il suo primo disco “Legàmi”, edito da Tronos, a cui seguirà il secondo album “Revive” nel 2017. “Andai nei boschi” è il suo libro di esordio come scrittrice di poesie e brevi racconti.



