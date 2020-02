video A.B. 17:12 Posidonia, Fois: impianto a servizio del territorio



«Il progetto sarà utile non solo per le coste di Alghero, ma anche per tutti quei territori che attualmente soffrono di svariati problemi». Ne è convinto Pietrino Fois, amministratore straordinario della provincia di Sassari che partecipa attivamente alla realizzazione del nuovo impianto da realizzare a San Marco per la gestione della posidonia spiaggiata. Commenti «Il progetto sarà utile non solo per le coste di Alghero, ma anche per tutti quei territori che attualmente soffrono di svariati problemi». Ne è convinto Pietrino Fois, amministratore straordinario della provincia di Sassari che partecipa attivamente alla realizzazione del nuovo impianto da realizzare a San Marco per la gestione della posidonia spiaggiata. Guarda e condividi il video su Alguer.tv